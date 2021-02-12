- 11 февраля в Линейный отдел полиции на станции Уральск от диспетчера поступило сообщение о том, что на перегоне станции Сулусай-Жаркий машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение в связи с наездом 14 лошадей, находившихся на железнодорожных путях. Все животные погибли. Стоянка поезда составила 46 минуты, - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин. По словам Калижана Кобландина, в ходе проверки транспортные полицейские установили владельца лошадей. Им оказался 35-летний житель г. Аксай Западно-Казахстанской области. - В отношении него составлен административный протокол по ст. 559 ч. 1 КоАП РК "Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог)", - подтвердил полковник полиции. Также он добавил, что с начала года зарегистрировано 198 фактов экстренного торможения поездов, из них связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 147. В том числе лошадей – 77, верблюдов-10, КРС-57. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 85 владельца скота.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.