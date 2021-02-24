Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО вторые сутки столбик термометра показывает -26 градусов, ситуацию усугубляет сильный ветер, за городом бушует метель. Из-за чего трассы в области были закрыты по всем направлениям 23 февраля. В школах области второй день отменяют занятия. Жители города также жалуются, что в некоторых районах с вечера 23 февраля периодически отключается электричество. VzHXaA6B-xk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.