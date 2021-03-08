В ЗКО из-за метели закрыли автодороги

Автодорогу закрыли сегодня, 8 марта, в 10.25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - 8 марта с 10.25, по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, ограничение видимости до 50 метров - закрыто движение на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-гр.РФ (76-104 км, п.Таскала-гр.РФ) для всех видов автотранспорта, - говорится в сообщении ДЧС ЗКО. С 13.15 по ограничено движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент (394-526 км, п.Жымпиты-гр.Актюбинской области) для грузового и общественного автотрансп