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Социум

В ЗКО из-за метели закрыли автодороги

Автодорогу закрыли сегодня, 8 марта, в 10.25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - 8 марта с 10.25, по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, ограничение видимости до 50 метров - закрыто движение на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-гр.РФ (76-104 км, п.Таскала-гр.РФ) для всех видов автотранспорта, - говорится в сообщении ДЧС ЗКО. С 13.15 по ограничено движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент (394-526 км, п.Жымпиты-гр.Актюбинской области) для грузового и общественного автотрансп
Дана Рахметова
В ЗКО из-за метели закрыли автодороги
Автодорогу закрыли сегодня, 8 марта, в 10.25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
Фото из архива "МГ" - 8 марта с 10.25, по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, ограничение видимости до 50 метров - закрыто движение на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-гр.РФ (76-104 км, п.Таскала-гр.РФ) для всех видов автотранспорта, - говорится в сообщении ДЧС ЗКО. С 13.15 по ограничено движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент (394-526 км, п.Жымпиты-гр.Актюбинской области) для грузового и общественного автотранспорта. Стоит отметить, что ранее служба спасения предупреждала жителей области о том, что 8 марта ожидается сильный ветер, метель, туман и гололед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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