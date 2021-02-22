Видимость на некоторых участках дороги ограничена до 50 метров. Актобе. Более 110 человек эвакуировали из снежного заноса Иллюстративное фото с сайта iunewind.livejournal.com По информации ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», с 20.00 22 февраля в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения «Атырау-Уральск 372-189 км» от поселка Чапаево до границы Атырауской области для всех видов автотранспорта. В регионе наблюдается сильная метель, ограничение видимости до 50 метров. Напомним, сегодня, 22 февраля, произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада Гранта". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  