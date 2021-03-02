Фото из архива "МГ" По информации ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», 2 марта с 13.00 из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ (31-104 км п.Переметное – граница РФ). Трасса закрыта для всех видов автотранспорта. К слову, в регионе наблюдается сильная метель, ограничение видимости до 50 метров. Позже в ДЧС ЗКО сообщили, что с 16.45 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент (195-246 км гр.РФ – г.Уральск) для всех видов автотранспорта. С 21.00 автомобильное движение было остановлено по трассе Таскала-Аккурай-Болашак-граница РФ, Большой Чаган - Переметное и Уральск - Кирсаново. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.