Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что по данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» в связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, ограничение видимости до 50 метров - закрыто движение на автодорогах республиканского значения Атырау-Уральск 189-492 км (г. Уральск до границы Атырауской обл.) и Уральск-Таскала 4-104 км (г. Уральск до гр. РФ) для всех видов автотранспорта. Также закрыто движение на автодорогах областного значения Таскала – Аккурай – Болашак – гр. РФ, Большой Чаган – Переметное и Уральск – Кирсаново для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.