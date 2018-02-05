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Происшествия

В ЗКО из-за сильного ветра на соцобъектах посрывало кровлю с крыш

В школе и сельском клубе Зеленовского района ЗКО сорвало кровлю с крыш из-за сильного ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". п. Новенькое Зеленовского района ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что с 4 по 5 февраля в ЗКО было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 17-22 м/с, а также метель, гололед. - 5 февраля в 9.08 поступило сообщение о том, что в п. Белес Зеленовского района из-за сильного ветра сорвана кровля со школы на площади 120 кв.м (общая площадь здания 3061 кв.м - прим. автора). В этот же день в 13.30 поступило сообщение о том, что в
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В ЗКО из-за сильного ветра на соцобъектах посрывало кровлю с крыш
В школе и сельском клубе Зеленовского района ЗКО сорвало кровлю с крыш из-за сильного ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
п. Новенькое Зеленовского района ЗКО   В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что с 4 по 5 февраля в ЗКО было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 17-22 м/с, а также метель, гололед. - 5 февраля в 9.08 поступило сообщение о том, что в п. Белес Зеленовского района из-за сильного ветра сорвана кровля со школы на площади 120 кв.м (общая площадь здания 3061 кв.м - прим. автора). В этот же день в 13.30 поступило сообщение о том, что в п. Новенькое Зеленовского района также была сорвана кровля сельского клуба на площади 114 кв. м (общая площадь здания 261,6 кв.м - прим. автора), - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.
п.Белес Зеленовского района ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО
ветер кровля

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