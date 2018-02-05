В ЗКО из-за сильного ветра на соцобъектах посрывало кровлю с крыш

В школе и сельском клубе Зеленовского района ЗКО сорвало кровлю с крыш из-за сильного ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". п. Новенькое Зеленовского района ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что с 4 по 5 февраля в ЗКО было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 17-22 м/с, а также метель, гололед. - 5 февраля в 9.08 поступило сообщение о том, что в п. Белес Зеленовского района из-за сильного ветра сорвана кровля со школы на площади 120 кв.м (общая площадь здания 3061 кв.м - прим. автора). В этот же день в 13.30 поступило сообщение о том, что в