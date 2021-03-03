Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ЗКОФ АО "КазАвтоЖол", 3 марта с 20.30 на автотрассе республиканского значения Самара-Шымкент ограничено движение. Причина - ухудшение погодных условий, а именно сильная метель в соседней Актюбинской области. Трасса закрыта для грузового и общественного транспорта от посёлка Жымпиты до границы с Актюбинской областью. С 23.30 из-за ухудшения погодных условий трассу Уральск-Атырау и вовсе пришлось закрыть для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.