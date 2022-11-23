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Социум

В ЗКО из-за тумана закрыли автодорогу

Ограничение коснулось всех видов автотранспорта, передает портал "Мой ГОРОД". По информации "КазАвтоЖол", сегодня, 23 ноября, в 20:20 по времени Астаны в ЗКО в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Уральск-Таскала-гр.РФ от областного центра до села Перемётное района Байтерек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
В ЗКО из-за тумана закрыли автодорогу
Ограничение коснулось всех видов автотранспорта, передает портал "Мой ГОРОД".
В ЗКО из-за тумана закрыли автодорогу
В ЗКО из-за тумана закрыли автодорогу
По информации "КазАвтоЖол", сегодня, 23 ноября, в 20:20 по времени Астаны в ЗКО в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Уральск-Таскала-гр.РФ от областного центра до села Перемётное района Байтерек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дороги закрытие туман

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