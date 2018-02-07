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Социум

В ЗКО капитально отремонтируют автодорогу Уральск-Оренбург

Об этом сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на отчетной встрече с населением акима Теректинского района. Иллюстративное фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ побывал на отчетной встрече акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА с населением. Там-то и озвучил информацию о предстоящем ремонте автодороги. Правда, когда именно начнется капитальный ремонт республиканской трассы, Алтай Кульгинов не озвучил. Стоит отметить, что в этом году завершается капитальный ремонт автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. Здесь осталось отремонтировать 30 км дороги и расширить пограничный пропускной пункт до 8 полос.
Дана Рахметова
В ЗКО капитально отремонтируют автодорогу Уральск-Оренбург
Об этом сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на отчетной встрече с населением акима Теректинского района.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ побывал на отчетной встрече акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА с населением. Там-то и озвучил информацию о предстоящем ремонте автодороги. Правда, когда именно начнется капитальный ремонт республиканской трассы, Алтай Кульгинов не озвучил. Стоит отметить, что в этом году завершается капитальный ремонт автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. Здесь осталось отремонтировать 30 км дороги и расширить пограничный пропускной пункт до 8 полос. Ремонт ожидаеся и на автодороге Уральск-Самара, который также охватит ремонт погранично-пропускного пункта.

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