В ЗКО капитально отремонтируют автодорогу Уральск-Оренбург

Об этом сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ на отчетной встрече с населением акима Теректинского района. Иллюстративное фото из архива "МГ" Алтай КУЛЬГИНОВ побывал на отчетной встрече акима Теректинского района Карима ЖАКУПОВА с населением. Там-то и озвучил информацию о предстоящем ремонте автодороги. Правда, когда именно начнется капитальный ремонт республиканской трассы, Алтай Кульгинов не озвучил. Стоит отметить, что в этом году завершается капитальный ремонт автодороги Уральск-Таскала-граница РФ. Здесь осталось отремонтировать 30 км дороги и расширить пограничный пропускной пункт до 8 полос.