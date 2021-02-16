Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", участок дороги Самара-Шымкент до границы РФ ежедневно обслуживается подразделением ЗКОФ ТОО "Казахавтодор". - В результате резкого перепада температуры и метели 14 февраля образовался накат, сейчас на данном участке работает четыре комбинированные дорожные машины и два погрузчика. За данный факт подрядчику было выдано предписание, на основании которого будут приняты меры по итогам февраля, - отметили в АО "КазАвтоЖол". Стоит отметить, что за подобную ситуацию филиал "Казахавтодор" был оштрафован на сумму около 74 миллиона тенге по результатам работы за январь представителями заказчика в лице ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.