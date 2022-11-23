Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО корова провалилась в септик

Животное пришлось вытаскивать спасателям, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Случай произошёл 22 ноября около 20:00 в посёлке Чапаево Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, во дворе частного жилого дома на улице Курмангазы корова провалилась в септик. Владельцы бурёнки вызвали спасателей, которые и вытащили животное. В этом им помогали местные жители. На месте работали пять спасателей. В 21:30 корова была благополучно освобождена. P8JWbQBuhZw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комменти
Арайлым Усербаева
В ЗКО корова провалилась в септик
Животное пришлось вытаскивать спасателям, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Спасатели вытащили корову из септика в селе ЗКО
Спасатели вытащили корову из септика в селе ЗКО
Скриншот с видео Случай произошёл 22 ноября около 20:00 в посёлке Чапаево Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, во дворе частного жилого дома на улице Курмангазы корова провалилась в септик. Владельцы бурёнки вызвали спасателей, которые и вытащили животное. В этом им помогали местные жители. На месте работали пять спасателей. В 21:30 корова была благополучно освобождена. P8JWbQBuhZw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео ДЧС ЗКО
септик животное

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article