В ЗКО корова провалилась в септик

Животное пришлось вытаскивать спасателям, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео Случай произошёл 22 ноября около 20:00 в посёлке Чапаево Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, во дворе частного жилого дома на улице Курмангазы корова провалилась в септик. Владельцы бурёнки вызвали спасателей, которые и вытащили животное. В этом им помогали местные жители. На месте работали пять спасателей. В 21:30 корова была благополучно освобождена. P8JWbQBuhZw Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комменти