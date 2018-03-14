В ЗКО машина скорой помощи наехала на ограждение

В аварии никто не пострадал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". p52f_Da7VXk В редакцию"МГ" читатели прислали видео, на котором машина скорой помощи наехала на ограждение вдоль дороги. По словам очевидцев, авария произошла утром 13 марта в Аксае. В управлении здравоохранения ЗКО информацию подтвердили. - Это была машина не скорой помощи, а санитарный автотранспорт поликлиник. В момент аварии в автомашине никого кроме водителя не было. Водитель не пострадал. Он пояснил, что не справился с управлением в гололед. Водитель прошел экспертизу, которая показала, что он был трезв, - рассказали