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Социум

В ЗКО многодетный отец-одиночка просит наказать виновных в смерти беременной жены

44-летняя Бибинур Нигметова умерла в апреле 2018 года, рассказать об этом её супруг решился только сейчас, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Галымжан Сагингалиев теперь уже отец-одиночка. Ему одному придётся воспитывать четверых детей. Семья живет в Жангалинском районе, именно там в районной больнице в прошлом году мужчина потерял жену и не родившегося ребёнка. До семи месяцев беременность у Бибинур Нигметовой протекала хорошо, рассказывает её супруг. В один из дней Бибинур почувствовала себя плохо, у неё открылось кровотечение. Мужчина доставил жену в больницу, а спустя несколько ча
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В ЗКО многодетный отец-одиночка просит наказать виновных в смерти беременной жены
44-летняя Бибинур Нигметова умерла в апреле 2018 года, рассказать об этом её супруг решился только сейчас, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
  Галымжан Сагингалиев теперь уже отец-одиночка. Ему одному придётся воспитывать четверых детей. Семья живет в Жангалинском районе, именно там в районной больнице в прошлом году мужчина потерял жену и не родившегося ребёнка. До семи месяцев беременность у Бибинур Нигметовой протекала хорошо, рассказывает её супруг. В один из дней Бибинур почувствовала себя плохо, у неё открылось кровотечение. Мужчина доставил жену в больницу, а спустя несколько часов ему сообщили, что жену и ребёнка спасти не удалось. - Мы находились дома, когда жене стало плохо. Сразу отвезли её в больницу, оставили там. Мы приехали в обед, и я думаю, что врачей там просто не было, поэтому ей никто не смог оказать помощь. Прошло уже больше года, а виновных так и не привлекли к ответственности. Врачи продолжают работать, - возмущается Галымжан Сагингалиев. В департаменте полиции сообщили, что расследование на стадии завершения. Ещё немного и дело передадут в суд. - Мы работаем над этим делом. Галымжан Сагингалиев даже был на приёме у начальника департамента полиции. Сначала провели первую судебно-медицинскую экспертизу, получили результаты, затем потребовалась ещё одна экспертиза. Когда заключение было получено, всё стало понятно. Мы уже точно знаем, как всё было на самом деле, - рассказал начальник следственного управления ДП ЗКО Шералы Абдраманов. Адвокат потерпевшей стороны также ознакомилась с результатами экспертизы. В операционном зале находился не один врач, но к ответственности, как выяснилось, привлечь хотят одного. - Конечно есть и вина других врачей, пусть и не прямая, а косвенная. Почему хотят привлечь только одного врача, не понятно. Мы с этим не согласны. Также нужно провести почерковедческую экспертизу. Есть документ, где якобы пострадавшая даёт согласие на анестезию, но супруг не верит, что там подпись его жены, поэтому мы просим провести экспертизу. Ведь сначала эксперты установили, что она не давала согласия, а документ появился. И третий вопрос - это ребёнок. Врачи говорят, что это не ребёнок, а плод. Только этому плоду было семь месяцев и такие дети выживают. Если ребёнок умирает в утробе матери, согласно закону, медучреждения обязаны дать сведения о мертворожденном ребёнке и дать свидетельство о смерти, а этих документов нет, - рассказала адвокат Назгуль Кенжебаева. Правозащитник настаивает, передавать дело в суд рано. Необходимо провести ещё почерковедческую экспертизу и переквалифицировать статью. Ведь в операционном зале умерла не только женщина, но и ребёнок. Напомним, трагедия произошла 24 апреля 2018 года. - У роженицы 1975 года рождения произошла преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и как результат кровотечение. После проведения магнезиальной терапии в экстренном порядке была взята на кесарево сечение. Вызов поступил в 13.33 24 апреля. Смерть констатирована в 15.50 того же дня, - рассказали тогда в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Виктор МАКАРСКИЙ
ребенок смерть женщина

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