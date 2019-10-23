В ЗКО многодетный отец-одиночка просит наказать виновных в смерти беременной жены

44-летняя Бибинур Нигметова умерла в апреле 2018 года, рассказать об этом её супруг решился только сейчас, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Галымжан Сагингалиев теперь уже отец-одиночка. Ему одному придётся воспитывать четверых детей. Семья живет в Жангалинском районе, именно там в районной больнице в прошлом году мужчина потерял жену и не родившегося ребёнка. До семи месяцев беременность у Бибинур Нигметовой протекала хорошо, рассказывает её супруг. В один из дней Бибинур почувствовала себя плохо, у неё открылось кровотечение. Мужчина доставил жену в больницу, а спустя несколько ча