В ЗКО мужчина облил мать бензином и поджёг её

– За совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлекли 920 человек. В отношении 284 человек суды вынесли решение об административном аресте, 272 человека получили предупреждение, семеро оштрафованы, остальные 357 человек заключили медиативное соглашение и помирились с потерпевшими, - рассказал Султангалиев на совещании в акимате.С начала года на пульт 102 поступило более трёх тысяч сигналов о бытовом насилии. В 1 467 случаях полицейские не смогли привлечь к ответственности правонарушителей, так как потерпевшие отказались писать заявление. Но всё же в этих случаях для профилактики стражи порядка выписали защитные предписания. По словам Ернара Султангалиева, на совершение семейно-бытового насилия влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним можно отнести социальную неустроенность, пьянство, наркоманию, психические заболевания, изоляция. К внешним - падение морально-нравственных условий, ослабление идеологии семейных ценностей. Для жертв семейно-бытового насилия в области функционируют два кризисных центра - в Уральске и в Аксае. С начала года за помощью обратились 397 человек, 139 из которых временно проживали в этом центре (47 женщин и 92 ребенка - прим. автора). 45 женщин доставили в центр полицейские, две женщины обратились самостоятельно. Из 47 женщин 44 пострадали от физического насилия, одна - от психологического, одна - от экономического и ещё одна женщина пострадала от сексуального насилия.
– С первого сентября введён пилотный проект. Для оказания жертвам бытового насилия комплексной помощи в кризисных центрах будет функционировать отдельное помещение для работы следователей, судебно-медицинского эксперта и психолога. Помощь будет оказываться конфиденциально. Действующий в Аксае кризисный центр не соответствует требованиям и не подходит для проведения следственных действий, - сказал Ернар Султангалиев.Стоит отметить, что в Казахстане с нового года будут вводиться изменения. Во-первых, полицейские смогут начинать производство без заявления потерпевшего. Окончательную правовую оценку будет давать суд. Во-вторых, ужесточаются требования к процедуре примирения сторон. Другими словами, дебошир сможет помириться со своей жертвой только при первом совершении насилия. А если история повториться, то у него такого права уже не будет. Таким образом дебошир не сможет оказывать психологическое давление на свою жертву. В-третьих, усилится наказание на правонарушителя, то есть срок административного ареста предлагается увеличить от 20 суток до 25. В качестве наказания, по 600 составам преступления семейных драчунов смогут привлекать к общественным работам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.