В ЗКО мужчина облил мать бензином и поджёг её

От полученных травм женщина скончалась, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель главы управления местной полицейской службы Уральск Ернар Султангалиев рассказал, что с начала года в области зарегистрировано 13 уголовных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Среди них два убийства и пять фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Так, в селе Приуральное сын облил свою мать бензином и поджёг её. От полученных травм женщина скончалась, а уголовное дело закрыли в связи со смертью подозреваемого. Второй случай убийства произошёл в супружеской паре пенсио