Фото из архива "МГ" В Уральске состоялась международная конференция инспекторов по охране сайгаков Казахстана. На ней обсуждали вопросы по сохранению популяции сайгаков. Участники обменялись существующим опытом в деле охраны сайгаков, рассмотрели усиление механизмов трансграничного взаимодействия, повышение квалификации и совершенствование навыков инспекторов. - За последний год в Казахстане из-за болезни погибло 180 тысяч сайгаков, осталось всего 108 тысяч особей. Поэтому тема сохранения популяции сейчас так актуальна. Будут введены новые методы по охране сайгаков: это авиаучет, авиаохрана, применение беспилотных летательных аппаратов, мониторинг браконьеров, а также использование спутниковых ошейников для сайгаков. Кроме того, эффективным является патрулирование территорий инспекторами и телеметрия, - рассказала- Казахстан является флагманом в деле сохранения сайгаков. Восстановление численности и сохранение популяции сайгаков является задачей номер один в Казахстане. В последнее время группы браконьеры из социально-неблагополучных слоев населения, которые отстреливали сайгаков для собственного пропитания, переросли в организованные преступные группы, ориентированные на заготовку рогов. Ежегодно из бюджета выделяется более 300 миллионов тенге на сохранение популяции сайгаков, - пояснилСогласно статистике, за последние четыре года на браконьеров составлено более 1000 административных материалов. С начала 2016 года выявлено и пресечено 70 уголовно-наказуемых фактов браконьерства.