В ходе форума турецкие инвесторы презентовали новый специально разработанный логистический план и карту, благодаря которым сроки и стоимость поставки товаров в Атырау значительно сократятся. Так, благодаря новому проекту теперь в Атырау можно добраться через Грузию, Азербайджан и Каспийское море. Также поставлять товар в Атырау из Турции можно будет через Россию автотранспортом в течение всего лишь 2-3 дней. - В настоящее время существует проблема того, что товарные поезда, прибывающие в грузинский город Батуми из Казахстана возвращаются пустыми. Этим фактом предлагает воспользоваться турецкая сторона. Отныне можно будет свободно загружать поезда товаром и отправлять дальше по назначению, - рассказал бизнесмен из Турции Ахмет Хамди Гюрдоган. По словам турецких бизнесменов, правильно просчитанная логистика позволит сэкономить значительные финансовые средства на транспортировке товара, а соответственно и увеличит товарооборот между двумя странами. На самой стоимости товара это не отразится. К примеру, если раньше для того, чтобы поставить товар на грузовой фуре уходило до 15 тысяч долларов, сегодня, доставка из Турции в Казахстан составит всего лишь 5 тысяч долларов. Стоит отметить, что помимо строительной сферы турецкие инвесторы проявляют большой интерес к нефтегазовому сектору Казахстана. - Также мы хотим закупать в Казахстане бакалею – чечевицу, горох, пшено и фасоль, - уточнил бизнесмен из Турции Ахмет Хамди Гюрдоган.