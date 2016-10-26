ЧП произошло в Аксуатском сельском округе Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». aksuat (1) архив
Фото из архива "МГ"
Как сообщил житель Аксуатского сельского округа Алтынбек ТАУЖАНОВ, ранним утром, когда он пошел в сарай, увидел четырех окровавленных овец, у всех было перегрызенное горло. - Такое у нас случилось впервые. Мы предполагаем, что это бродячие собаки или волки. Погибших животных я отвез на скотомогильник, - рассказал Алтынбек ТАУЖАНОВ. Как сообщили жители, это не первый случай в поселке Аксуат. Восемь мертвых овец обнаружили и в семье Кожаковых, семья Базаровых нашла в загоне три тушки овец, тоже с перегрызенным горлом. По словам главного специалиста Аксуатского сельского округа Жаната ИХЛАСОВА, официально зарегистрирован только один случай. Предполагают, что это все-таки сделали бродячие собаки. Стоит отметить, что в ноябре 2014 года в дачном поселке "Восход" (который, кстати, расположен, при выезде из Уральска в сторону Теректинского района) в одном загоне бродячие собаки загрызли 60 овец. aksuat (2) aksuat (3) Кристина КОБИНА