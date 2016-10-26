Иллюстративное фото из архива "МГ" Турнир по самбо будет проходить в Ледовом дворце спорта 29-30 октября. - Международный турнир посвящен памяти Аскара Шайхиева, чемпиона мира по самбо. Организаторами соревнований выступили управление физической культуры и спорта ЗКО и федерация самбо Казахстана. Участники будут награждены денежными призами и грамотами, - рассказалКроме этого, 1-2 ноября в Уральске состоится турнир по греко-римской борьбе среди юношей и молодежи посвященный памяти М.Жумашева.