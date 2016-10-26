В АО «СНПС-Актобемунайгаз» подтвердили, что пострадавших нефтяников было всего три, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта cnpc-amg.kz Фото с сайта cnpc-amg.kz Пресс-служба китайской компании распространила официальный ответ об инциденте, в результате которого в Байганинском районе погибли два нефтяника 1972 и 1973 годов рождения. Уточняется, что несчастный случай произошел на месторождении Северная Трува. 25 октября руководством компании был организован в оперативном порядке выезд бригады медицинских работников на месторождение, сообщается в пресс-релизе. Врачи, прибыв на место, приняли все меры для спасения пострадавших, но вернуть к жизни двоих из них не удалось. Третий пострадавший, 31-летний рабочий в настоящее время находится в больнице. В компании создана комиссия по расследованию инцидента. На месторождении также работают представители соответствующих ведомств. Несмотря на это, в АО «СНПС-Актобемунайгаз» утверждают, что ЧП не связано с производством. Предварительно установлено, что пострадавшие рабочие после смены употребляли спиртные напитки, что запрещается в вахтовом поселке. Напомним, в Управлении по инспекции труда Актюбинской области ранее рассказали о смерти бурильщика компании. Сабина АСКАРОВА