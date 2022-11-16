В ЗКО начал поступать дополнительный объём газа

Выход на полный режим работы АНПЗ ожидается 28 ноября. Фото Медета МЕДРЕСОВА В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что в автогазозаправочные станции ЗКО и Атырауской области начали получать дополнительные объёмы сжиженного нефтяного газа. В Атыраускую область на ноябрь выделили дополнительно 2 108 тонн газа с ТОО «КазахОйл-Актобе», ТОО Gas Processing Company и АО «СНПС-Актобемунайгаз». В ЗКО на ноябрь выделили дополнительно 504 тонны с АО «СНПС-Актобемунайгаз». - Достигнута договоренность с ТОО «Жаикмунай» (в Уральске) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не ме