- Достигнута договоренность с ТОО «Жаикмунай» (в Уральске) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн газа на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полный режим работы будут возмещены. Также министерство достигло договоренности с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении дополнительных объёмов в ЗКО и Атыраускую область по 1 600 тонн, - говорится в сообщении.Напомним, дефицит возник из-за плановых работ на АНПЗ. Завод планирует выйти на полную мощь 28 ноября. Однако поэтапный запуск установок уже с 23 ноября позволит производить 600 тонн в сутки. С 14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускали только по талонам, а на других его не было вовсе. По состоянию на 15 ноября, в области оставался запас в 200 тонн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО начал поступать дополнительный объём газа
Выход на полный режим работы АНПЗ ожидается 28 ноября. Фото Медета МЕДРЕСОВА В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что в автогазозаправочные станции ЗКО и Атырауской области начали получать дополнительные объёмы сжиженного нефтяного газа. В Атыраускую область на ноябрь выделили дополнительно 2 108 тонн газа с ТОО «КазахОйл-Актобе», ТОО Gas Processing Company и АО «СНПС-Актобемунайгаз». В ЗКО на ноябрь выделили дополнительно 504 тонны с АО «СНПС-Актобемунайгаз». - Достигнута договоренность с ТОО «Жаикмунай» (в Уральске) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не ме