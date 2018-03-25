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Происшествия Социум

В ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов

По области было выдвинуто 12 кандидатов маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 марта, в ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Депутатов вместо выбывших выбирают в Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего было выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов принимают участие десять мужчин и четыре женщины. К слову, в состав четырех избирательных округа входит 17 избирательных участка.
Кристина Кобина
В ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов
По области было выдвинуто 12 кандидатов маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 марта, в ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Депутатов вместо выбывших выбирают в  Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего было выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов принимают участие десять мужчин и четыре женщины. К слову, в состав четырех избирательных округа входит 17 избирательных участка.
депутаты выборы довыборы маслихат

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