В ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов

По области было выдвинуто 12 кандидатов маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 марта, в ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Депутатов вместо выбывших выбирают в Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего было выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов принимают участие десять мужчин и четыре женщины. К слову, в состав четырех избирательных округа входит 17 избирательных участка.