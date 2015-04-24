В ЗКО начался авиаучет сайги

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира по ЗКО. По словам замруководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Ерсаина ШАТИНОВА, 20 апреля в области начался ежегодный авиаучет сайги. - Облет проводится ежегодно по инициативе комитета лесного хозяйства и животного мира на территории южных районов - Казталовском, Жанибекском и Жангалинском, - рассказал Ерсаин ШАТИНОВ. - В последние годы ареал обитания сайги распространился и на другие районы ЗКО. Например, сейчас можно встретить сайгу в Каратобинском и