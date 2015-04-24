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Социум

В ЗКО начался авиаучет сайги

Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира по ЗКО. По словам замруководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Ерсаина ШАТИНОВА, 20 апреля в области начался ежегодный авиаучет сайги. - Облет проводится ежегодно по инициативе комитета лесного хозяйства и животного мира на территории южных районов - Казталовском, Жанибекском и Жангалинском, - рассказал Ерсаин ШАТИНОВ. - В последние годы ареал обитания сайги распространился и на другие районы ЗКО. Например, сейчас можно встретить сайгу в Каратобинском и
Анэль Кайнеденова
В ЗКО начался авиаучет сайги
Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира по ЗКО.
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IMG_5503
По словам замруководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Ерсаина ШАТИНОВА, 20 апреля в области начался ежегодный авиаучет сайги. - Облет проводится ежегодно по инициативе комитета лесного хозяйства и животного мира на территории южных районов - Казталовском, Жанибекском и Жангалинском, - рассказал Ерсаин ШАТИНОВ. - В последние годы ареал обитания сайги распространился и на другие районы ЗКО. Например, сейчас можно встретить сайгу в Каратобинском и Чингирлауском районах. Это говорит о том, что увеличивается популяция сайги. По итогам учета прошлого года в нашей области насчитывается порядка 39 тысяч голов сайги. В 2010 году у нас был массовый падеж сайги, тогда погибли порядка 12 тысяч животных. Тем не менее, популяция растет, что не может не радовать. К примеру, если в 2005 году в обасти насчитывалось порядка 10 тысяч голов, то в 2008 году поголовье увеличилось до 17 тысяч, в 2012 было 26 тысяч, а в 2014 - уже 39 тысяч. Результаты этого авиаучета станут известны ориентировочно в июле, поскольку на подсчет производится по особой методике. К слову, в течение трех лет после массового падежа сайги в области работали специалисты по биобезопасности, которые проводили мониторинг местности. И слава богу, пока все спокойно. Между тем, сайге покоя не дают браконьеры, убивающие животных ради получения рогов, которые затем продают в Китай контрабандным путем. - Нужно закрыть этот канал контрабанды, возможно, тогда не будет спроса и браконьеры перестанут убивать сайгу. Это наносит существенный урон популяции сайги. Мы объезжаем места обитания сайги, охраняем их, но все равно желающих получить рога меньше не становится, - говорит замруководителя инспекции. - В прошлом году у нас было три факта задержания браконьеров, в этом году уже один факт имел место быть. К слову, в начале мая начнется окот сайги. В это время охрана за ними усиливается. Сейчас уже животные начали смещаться ближе к границе с Россией в Жанибекском районе, где ежегодно происходит окот сайги.
Замруководителя инспекции лесного и охотничьего хозяйства ЗКО
Замруководителя инспекции лесного и охотничьего хозяйства ЗКО
Замруководителя инспекции лесного и охотничьего хозяйства ЗКО Ерсаин ШАТИНОВ
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Фото и видео предоставлено инспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО  
Ерсаин Шатинов Сайга

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