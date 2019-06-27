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Социум

В ЗКО начался прием заявлений на участие в государственной программе «Нұрлы жер»

Жилье для клиентов Жилстройсбербанка строится в новом районе города по трассе Уральск-Саратов по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоимость 1 кв. м. жилья составляет 140 000 тенге в чистовой отделке. Завершить строительство трех жилых домов планируется в октябре текущего года. Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» — это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях. Для участия в программе, заявителю-участнику, в том числе, очереднику местных исполнительных органов, необходимо
Дана Рахметова
В ЗКО начался прием заявлений на участие в государственной программе «Нұрлы жер»
Жилье для клиентов Жилстройсбербанка строится в новом районе города по трассе Уральск-Саратов по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Стоимость 1 кв. м. жилья составляет 140 000 тенге в чистовой отделке. Завершить строительство трех жилых домов планируется в октябре текущего года. Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» — это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях. Для участия в программе, заявителю-участнику, в том числе, очереднику местных исполнительных органов, необходимо открыть или иметь действующий договор о жилищных строительных сбережениях.Чтобы купить квартиру, клиентам ЖССБ достаточно было иметь на счете минимальный первоначальный взнос в размере 20% и тогда они смогутполучить предварительный заем по льготной ставке 5 % годовых. - Цель Банка – обеспечить доступным жильем своих вкладчиков. Эту работу мы проводим непрерывно и нам помогают сотрудники местного акимата и застройщики. В итоге до конца года мы готовы предложить своим клиентам 1100 квартир в чистовой отделке стоимостью 140 000 тенге за 1 кв.м. На первые 300 квартир уже стартовал прием заявлении. Эти цифры – наглядный пример эффективного решения самой главной социальной проблемы в стране – обеспечение граждан доступным жильем, - пояснил директор Западно – Казахстанского областного филиала ЖССБК Диас Рахымхан. Так как жилье в рамках госпрограммы реализуется по льготным условиям, то к претендентам на квадратные метры есть определенные требования. Это: -наличие гражданства РК или статус оралмана; -отсутствие жилья на территории Республики Казахстан у заявителя и членов его семьи; -отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет; -наличие постоянной регистрации в населенном пункте, в котором кандидат претендует получить жилье, независимо от срока проживания. -подтверждение платежеспособности. Для подачи заявления на участие в программе «Нұрлы жер» заявитель должен иметь накопления на счете жилищных строительных сбережений в сумме не менее 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Сейчас ведется прием заявлений до 23 июля на 297 квартир в мкрн. Зачаганск: 180 однокомнатных, 117 двухкомнатных квартир. В этих домах по проекту не предусмотрены 3-х комнатные квартиры, но в следующих домах данный тип квартир будет предусмотрен.В этом же районе строится еще два 9-тиэтажных жилых дома по данной программе. 3 дома в Северо–Восточной части города Уральск и 1 дом в городе Аксай, Бурлинского района. Стоимость однокомнатной квартиры в этих домах примерно составит 5 609 800 тенге, соответственно первоначальный взнос должен быть не менее 1 121 960 тенге. Ежемесячный платеж по кредиту в первые 8 лет составит 37 960 тенге, затем он снизится до 18 244 тенге, которые клиенты будут оплачивать в течении еще 11 лет. О всех строящихся объектах в рамках программы «Нұрлыжер» можно узнать, пройдя на сайт baspana.kz. Этот портал был специально разработан для удобства выбора и прозрачности процесса распределения жилья. Там претендент на доступное жилье может посмотреть, какие объекты строятся, ведется ли прием заявлений, выбрать понравившуюся квартиру, подать заявку на участие в пуле покупателей жилья. Прием заявлений за объект объявляется за несколько месяцев до окончания строительства. Участвовать в пулах могут все клиенты ЖССБК без исключения, однако жилплощадь получат лишь те, кто соответствует требованиям, предъявляемым госпрограммой, и наберет максимальное количество баллов. Количество баллов зависит от периодичности пополнения депозита и срока его действия. Таким образом, чем раньше будет открыт и своевременно пополняться депозит, тем выше будут баллы. Баллы подсчитывает специальная программа, человеческий фактор в ней исключен, а значит процесс автоматизирован и прозрачен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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