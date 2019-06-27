В ЗКО начался прием заявлений на участие в государственной программе «Нұрлы жер»

Жилье для клиентов Жилстройсбербанка строится в новом районе города по трассе Уральск-Саратов по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоимость 1 кв. м. жилья составляет 140 000 тенге в чистовой отделке. Завершить строительство трех жилых домов планируется в октябре текущего года. Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» — это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях. Для участия в программе, заявителю-участнику, в том числе, очереднику местных исполнительных органов, необходимо