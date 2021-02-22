Вторая партия вакцины "Спутник V" поступила в область 20 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 180 тысяч жителей ЗКО вакцинируют от COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что 20 февраля вечером поступила вторая партия вакцины в количестве 1000 доз - это второй компонент. Сегодня, 22 февраля, начат второй этап вакцинации, в первый день планируется вацинировать 30 медработников. Всего же будут привиты 1000 медработников, которые получили первый компонент вакцины. - В первый этап российскую вакцину "Спутник V" получили работники медицинских стационаров, инфекционных стационаров, приемных покоев, отделений реанимации, поликлиник, а также медработники скорой медицинской помощи, - сообщил Арман Калибеков. По его словам, ни один медработник по собственной воле не отказался от вакцинации. - Были медотводы. Если на момент вакцинации у человека были недомогание, температура, то им не делали прививку. Практически все, кого мы запланировали, получили вакцину, естественно, они прошли осмотр у терапевта, - пояснил и.о. руководителя упрздрава ЗКО. Стоит отметить, что всего в области насчитывается 8500 медиков. Все они постепенно будут привиты. Однако те, кто переболел тяжелой формой, могут получить вакцину только через 6 месяцев, легкой - через 1-2 месяца. В марте в область ожидается поставка третьей партии 3250 доз российской вакцины. Первым компонентом будут привиты медработники и педагоги. Напомним, 1 февраля в ЗКО началась вакцинация против коронавирусной инфекции, она проводилась среди медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, поликлиник, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 11 февраля первая партия в тысячу доз была полностью освоена.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.