Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении госдоходов г. Уральск, целью программы являются обеспечение полноты поступления налогов в бюджет и борьба с теневой экономикой. - Все проверки будут проводиться органами государственных доходов области совместно с 28 госорганами. В случае выявления нарушений норм налогового законодательства предпринимателям будут направляться уведомления, извещения, а также будут приниматься административные меры. На постоянной основе будут проводиться налоговые проверки по выявлению незарегистрированных налогоплательщиков, а также лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции и нефтепродуктов, - рассказали в ведомстве.