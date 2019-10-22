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Социум

В ЗКО наказали полицейского, кинувшего жезл в инкассаторскую машину (видео)

Активист и общественник рассказал министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву о поведении полицейского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Довожу до вашего сведения , что в Западно-Казахстанская область Уральск, 14.09.2019 год.На пересечении ул. Евразии и ул. Нурсултан психически нездоровый лейтенант полиции Дуйсенов Нурлан номер жетона 034407 насильно забрал ключи от машины у женщины с грудным ребенком, объясняя это запретом на проезд к ее дому. Не найдя обоснования своему хамскому поведению, чиновник впал в бешенство и истерику. Напомню, что задача чиновника защищать и помогать гра
Дана Рахметова
В ЗКО наказали полицейского, кинувшего жезл в инкассаторскую машину (видео)
Активист и общественник рассказал министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву о поведении полицейского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Довожу до вашего сведения , что в Западно-Казахстанская область Уральск, 14.09.2019 год.На пересечении ул. Евразии и ул. Нурсултан психически нездоровый лейтенант полиции Дуйсенов Нурлан номер жетона 034407 насильно забрал ключи от машины у женщины с грудным ребенком, объясняя это запретом на проезд к ее дому. Не найдя обоснования своему хамскому поведению, чиновник впал в бешенство и истерику. Напомню, что задача чиновника защищать и помогать гражданам в реализации их Конституционных прав, а не создавать проблемы, - написал в блоге Жан Ботанов. Ерлан Тургумбаев ответил, что полицейский уже понес ответственность - ему объявлен строгий выговор. - Уважаемый Жан Касымулы! Ваше обращение о нарушении служебной дисциплины со стороны инспектора службы БПП УП г. Уральска Департамента полиции Западно-Казахстанской области, рассмотрено. По результатам служебного расследования и выводами Дисциплинарной комиссии, за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан указанному сотруднику приказом ДП ЗКО от 20 сентября 2019 года № 886 объявлен строгий выговор. В случае несогласия с принятыми мерами, Вы имеете право обжаловать их в установленном законом порядке. Напомним, 13 сентября в социальных сетях был размещен видеоролик с участием инспектора дорожной полиции УП города Уральск. На видеоролике полицейский не пускает женщину, чтобы та проехала к дому. Он забрал у нее ключи от авто. Полицейский объясняет женщине, что идет установка металлической конструкции и проезд запрещен. Однако женщина стала спорить со стражем порядка. В это время инкассаторская машина, проигнорировав запрет полицейского, проезжает, после чего страж порядка кидает жезл вслед машины. Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев через несколько дней после произошедшего сообщил, что герой видеоролика понесет дисциплинарное наказание. Также он добавил, что женщина, которой полицейский запрещал проехать, не имеет к нему претензий. Также Серик Суйнбаев добавил, что в ходе проверки выяснилось, что женщина прописана не в городе, а в поселке Мичурино. Даже если женщина временно снимает жилье в том районе, который указала, будет проведена проверка на наличие прописки. Если таковой не окажется, возможно, она также будет привлечена к административной ответственности. GZVbDR8fUas Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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