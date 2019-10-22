В ЗКО наказали полицейского, кинувшего жезл в инкассаторскую машину (видео)

Активист и общественник рассказал министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву о поведении полицейского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Довожу до вашего сведения , что в Западно-Казахстанская область Уральск, 14.09.2019 год.На пересечении ул. Евразии и ул. Нурсултан психически нездоровый лейтенант полиции Дуйсенов Нурлан номер жетона 034407 насильно забрал ключи от машины у женщины с грудным ребенком, объясняя это запретом на проезд к ее дому. Не найдя обоснования своему хамскому поведению, чиновник впал в бешенство и истерику. Напомню, что задача чиновника защищать и помогать гра