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Социум

В ЗКО назначен начальник управления занятости

Сегодня, 10 августа, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ назначил Жанболата ИМАНГАЛИЕВА руководителем областного управления координации занятости и социальных программ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы акима ЗКО. Ранее эту должность занимал Кемель САТБЕКОВ, однако два месяца назад он уволился по собственному желанию. Жанболат ИМАНГАЛИЕВ родился в 1969 году в Акжайыкском районе. В 1995 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр. В 2009 году окончил Евразийскую академию по специальности бакалавр экономики. Р
Дана Рахметова
В ЗКО назначен начальник управления занятости
Сегодня, 10 августа, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ назначил Жанболата ИМАНГАЛИЕВА руководителем областного управления координации занятости и социальных программ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы акима ЗКО.
naznachenie
naznachenie
 Ранее эту должность занимал Кемель САТБЕКОВ, однако два месяца назад он уволился по собственному желанию. Жанболат ИМАНГАЛИЕВ родился в 1969 году в Акжайыкском районе. В 1995 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр. В 2009 году окончил Евразийскую академию по специальности бакалавр экономики. Ранее Жанболат ИМАНГАЛИЕВ руководил департаментом по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью ЗКО. dN2M0Y_i7L8
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