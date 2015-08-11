В ЗКО назначен начальник управления занятости

Сегодня, 10 августа, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ назначил Жанболата ИМАНГАЛИЕВА руководителем областного управления координации занятости и социальных программ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы акима ЗКО. Ранее эту должность занимал Кемель САТБЕКОВ, однако два месяца назад он уволился по собственному желанию. Жанболат ИМАНГАЛИЕВ родился в 1969 году в Акжайыкском районе. В 1995 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр. В 2009 году окончил Евразийскую академию по специальности бакалавр экономики. Р