В ЗКО назначен новый имам областной центральной мечети

Им стал Еркебулан Каракулов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, по приказу Духовного управления мусульман Казахстана уполномоченным имамом ДУМК и главным имамом областной центральной мечети назначен Еркебулан Каракулов. заместитель председателя ДУМК РК наиб имам муфтий Алау Шайкымулы представил нового уполномоченного имама во время жума-намаза. - Еркебулан Каракулов - успел поработать имамом в Западном и Южном Казахстане, у него большой опыт. Получил высшее религиозное образование в университете Аль-Азхар. Успел поработать заведующим отделом в ДУМК, - рассказал Ал