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Социум

В ЗКО назначен новый имам областной центральной мечети

Им стал Еркебулан Каракулов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, по приказу Духовного управления мусульман Казахстана уполномоченным имамом ДУМК и главным имамом областной центральной мечети назначен Еркебулан Каракулов. заместитель председателя ДУМК РК наиб имам муфтий Алау Шайкымулы представил нового уполномоченного имама во время жума-намаза. - Еркебулан Каракулов - успел поработать имамом в Западном и Южном Казахстане, у него большой опыт. Получил высшее религиозное образование в университете Аль-Азхар. Успел поработать заведующим отделом в ДУМК, - рассказал Ал
Дана Рахметова
В ЗКО назначен новый имам областной центральной мечети
Им стал Еркебулан Каракулов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 23 февраля, по приказу Духовного управления мусульман Казахстана уполномоченным имамом ДУМК и главным имамом областной центральной мечети назначен Еркебулан Каракулов. заместитель председателя ДУМК РК наиб имам муфтий Алау Шайкымулы представил нового уполномоченного имама во время жума-намаза. - Еркебулан Каракулов - успел поработать имамом в Западном и Южном Казахстане, у него большой опыт. Получил высшее религиозное образование в университете Аль-Азхар. Успел поработать заведующим отделом в ДУМК, - рассказал Алау Шайкымулы. Уже бывший главный имам областной мечети Уральска Руслан СУЛТАНОВ назначен наиб имамом в республиканскую мечеть «Әзірет Сұлтан» города Астана. Справка: Еркебулан Каракулов родился 1980 году. Окончил университет Аль-Азхар в Египте, КазНУ им.Аль-Фараби г.Алматы. Трудовой путь начал с преподавателя в городской мечети г.Алматы, был заведующим отдела анализа и экспертизы ДУМК РК, наиб-имам центральной мечети Атырау, имам центральной мечети Южно-Казахстанской области.
имам Руслан Султанов

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