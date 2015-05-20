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Социум

В ЗКО назначен руководитель управления государственных закупок

20 мая аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВА родилась 25 июля 1976 г., имеет высшее образование. Окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитерный университет, по специальности - финансист. Свою трудовую деятельность начала в 1995 г. главным бухгалтером профсоюзного комитета рабочих Чингирлауского районного АПК Западно-Казахстанской области. С 1997 по 2001 г.г. - специалист, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
Дана Рахметова
В ЗКО назначен руководитель управления государственных закупок
20 мая аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.
naznachen copy
naznachen copy
 Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВА родилась 25 июля 1976 г., имеет высшее образование. Окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитерный университет, по специальности - финансист. Свою трудовую деятельность начала в 1995 г. главным бухгалтером профсоюзного комитета рабочих Чингирлауского районного АПК Западно-Казахстанской области. С 1997 по 2001 г.г. - специалист, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера отдела финансов Чингирлауского района ЗКО. С 2001 по 2005 г.г. - бухгалтер ТОО «Аксайпромснаб» в г.Аксай Бурлинского района ЗКО. С 2006 по 2008 г.г. - ведущий специалист-бухгалтер отдела строительства Чингирлауского района ЗКО. С 2008 по 2012 г.г. - юрист, финансовый директор, заместитель главного директора ТОО «WESTBUILDCOMPANI» в г.Уральск. С 2012 по 2013 г.г. - финансовый директор ТОО «БатысЭлитСтрой» в г.Уральск. С 2013 по 2015 г.г. - главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя Управления строительства ЗКО. С апреля по май 2015 года - заместитель руководителя Управления государственных закупок ЗКО.
назначение

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