В ЗКО назначен руководитель управления государственных закупок

20 мая аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ представил коллективу управления нового руководителя Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВУ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Алмагуль БАЙМАГАМБЕТОВА родилась 25 июля 1976 г., имеет высшее образование. Окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитерный университет, по специальности - финансист. Свою трудовую деятельность начала в 1995 г. главным бухгалтером профсоюзного комитета рабочих Чингирлауского районного АПК Западно-Казахстанской области. С 1997 по 2001 г.г. - специалист, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера