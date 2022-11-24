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Социум

В ЗКО назвали компании-лидеры по получению тендеров

Анализ портала goszakup.gov.kz провёл филиал РОО «Әділдік жолы». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что они провели анализ портала goszakup.gov.kz за этот год (при этом, договоры заключены в прошлом году, а основная оплата прошла в этом году). По данным Бауыржана Ахметжана, госорганы и предприятия ЗКО заключили договоры путём конкурса на 103,7 млрд тенге или 50,3%, из одного источника на 47,8 млрд тенге или 37,7%, запрос ценовых предложений составил 6,3 млрд тенге или 3,1%. По данным спикера, лидеры по получению тендеров ока
Кристина Кобина
В ЗКО назвали компании-лидеры по получению тендеров
Анализ портала goszakup.gov.kz провёл филиал РОО «Әділдік жолы».
В ЗКО назвали компании-лидеры по получению тендеров
В ЗКО назвали компании-лидеры по получению тендеров
Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что они провели анализ портала goszakup.gov.kz за этот год (при этом, договоры заключены в прошлом году, а основная оплата прошла в этом году). По данным Бауыржана Ахметжана, госорганы и предприятия ЗКО заключили договоры путём конкурса на 103,7 млрд тенге или 50,3%, из одного источника на 47,8 млрд  тенге или 37,7%, запрос ценовых предложений составил 6,3 млрд тенге или 3,1%. По данным спикера, лидеры по получению тендеров оказались:
  1. ТОО «Казкомсервис» на 27,2 млрд тенге;
  2. ТОО ДСК Приоритет – 25 млрд тенге;
  3. ТОО «Uniserv» с договорами на 14,6 млрд тенге;
  4. «Альтаир» - 9,3 млрд тенге;
  5. «Ануш-Құрылыс» с договорами на 6,2 млрд тенге;
  6. ТОО «Жиенбай» - 5,7 млрд тенге;
  7. ТОО «СКФ «Жаиксельстрой» - 4,8 млрд тенге;
  8. ТОО «АСФА» - 3,8 млрд тенге;
  9. ТОО «АксайСтройСервис и К» - 3,6 млрд тенге;
  10. ТОО «Болашақ-Т» - 3,5 млрд тенге;
  11. АО «Уральскводстрой» - 3,3 млрд тенге.
Кто эти работы и услуги заказывали?
  1. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (41,2 млрд), руководители Бауыржан Айтмагамбетов и Айдар Менеев;
  2. Отдел ЖКХ Уральск (16,1 млрд), руководитель Жандос Дуйсенгалиев;
  3. Управление строительства (14,8 млрд), руководитель Алибек Антазиев.
  4. Отдел ЖКХ района Байтерек (10,5 млрд), руководители Радим Рахметов и Данияр Кушубаев.
  5. Отдел образования Уральска (10,1 млрд), руководитель Акжаркын Темирханова.
Что покупали за народные деньги:
  • ремонт автодороги за 66,4 млрд тенге;
  • услуги образования за 32,9 млрд тенге;
  • строительство жилых зданий за 19,3 млрд тенге;
  • строительство нежилых зданий за 15,5 млрд тенге;
  • содержание автодорог зимой и летом за 10,5 млрд тенге.
К слову, мониторить госзакуп и не допускать растрату бюджетных средств возможно на kz.bi.open-contracting.org. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
тендер

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