В ЗКО назвали компании-лидеры по получению тендеров

Анализ портала goszakup.gov.kz провёл филиал РОО «Әділдік жолы». Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что они провели анализ портала goszakup.gov.kz за этот год (при этом, договоры заключены в прошлом году, а основная оплата прошла в этом году). По данным Бауыржана Ахметжана, госорганы и предприятия ЗКО заключили договоры путём конкурса на 103,7 млрд тенге или 50,3%, из одного источника на 47,8 млрд тенге или 37,7%, запрос ценовых предложений составил 6,3 млрд тенге или 3,1%. По данным спикера, лидеры по получению тендеров ока