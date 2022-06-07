Седьмого июня наблюдатели на брифинге рассказали о грубых нарушениях при проведении республиканского референдума в ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Представитель общественного объединения ОО «Жария» Нурбулат Сатагулов отметил, что они решили проверить ход референдума в Аксае Бурлинского района.
- Практически все избирательные участки, а их 14 по городу - были закрыты полностью. Во всех участках, которые мы охватили, был нарушен закон о республиканском референдуме. В городе массово ввозились бюллетени на избирательные участки и из избирательных участков, протоколы по их вывозу никто из наблюдателей не видел и процесс выборов также. Наблюдателей, отправленных на месторождения, не допускали, в связи с тем, что нет допуска к месторождению. Что там было? Как? Как шёл процесс голосования? Мы не знаем, - сказал он.
Нурбулат Сатагулов был независимым наблюдателем на участке №92 в Аксае.
- Голосование началось до самого процесса. Это вопиющий случай, когда звучит гимн республики, а в ящике для голосования уже лежат бюллетени. Также с грубейшими нарушениями была проведён референдум со стороны участковой комиссии, они своевольно назначили время выборов на своём участке. Число бюллетеней признано недействительными, которые не были изъяты с ящика при подсчёте голосов, были вновь зачтены. Массово нарушалась вся процедура подсчёта голосов на всех 14 участках. Нарушались наши права. Было сложно провести наблюдение, так как расстояние при подсчёте голосов было от 6 до 10 метров. Как можно рассмотреть на таком расстоянии бюллетени? Председатели участковых избирательных комиссий и члены были очень грубые, многие не знают положения о референдуме и республиканских выборах, - пояснил Нурбулат Сатагулов.
По его наблюдениям, на 92 участках было 280 бюллетеней. 500 якобы прибыли с месторождения. Получается 800 бюллетеней добавили просто так.
Сейчас общественное объединение «Жария» готовит материал для подачи в суд на избирательные участки, в которых были явные нарушения (их было пять)
, чтобы признать референдум нелегитимным.
- На участках мы даже не обнаружили дежурные телефоны ни суда, ни районной прокуратуры и районного избиркома, даже не была списка избирательной комиссии. Полнейший бардах. Бюллетени большой и маленькой урны смешали, чего нельзя делать согласно правилам. Порядок подсчёта никто не соблюдал, - рассказал представитель ОО «Жария».
Независимый наблюдатель Аслан Утепов был на участке №492 в Уральске. Он рассказал, что в целом было выдано 2 422 бюллетени. В голосовании приняли участие 750 человек. По подсчётам, «за» проголосовали 634 человека, «против» проголосовали 79 человек, испорчены 17 бюллетеней и 20 - были вовсе пустыми.
- Я наблюдал, чистые бюллетени просто уничтожали, - отметил он.
К слову, о нарушениях в тот же день данные были отправили в ЦИК. Видеофиксация всех нарушений есть.
В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00
. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся
, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.
По данным экзитпола
«СОЦИС-Астана», «за» проголосовало 76.7% опрошенных, «против» - 23.3%. Явка составила 67.5%
Шестого июня в ЦИК сообщили, что по предварительным данным, «за» проголосовали
77.18%, «против»- 18.66%. 2.58% бюллетеней признали недействительными, 1.58% бюллетеней не учли при подсчете голосов, так как были отмечены обе галочки.
В голосовании приняли участие 7 986 293 человека, явка составила 68.06%.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.