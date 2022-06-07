Рекордсменами по проверкам оказались сотрудники ЧС и санврачи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Какие госорганы ЗКО чаще устраивают проверки бизнесу Седьмого июня во Дворце культуры «Атамекен» состоялся форум по предпринимательству «Поддержим бизнес вместе», на котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов и зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров. Встречу организовала прокуратура региона.

Омбудсмен по правам бизнеса Рустам Журсунов отметил, что от предпринимателей страны в 2021 году поступило 4 198 жалоб, 41% из которых удалось решить в пользу бизнесменов.

– Из года в год лидерами по открытым вопросам остаются проблемы в сфере земельных отношений, строительства, закупки и налоговые вопросы. Сейчас мы совместно с органами прокуратуры ведём активную работу, приоритетом является ограждение  бизнеса от вовлечения в орбиту уголовного преследования. По итогам прошлого года по экономическим правонарушениям в отношении бизнесменов возбуждено 1 707 дел, в 2015 году эта цифра составляла 7 800. Мы видим снижение в разы. По реабилитирующим обстоятельствам закрыты 444 дел. Есть экологические правонарушения, правонарушения на транспорте, коммерческие споры, таких составов 76. В прошлом году по этим вопросам возбуждено 52 тысячи правонарушений, осуждено 3 800 людей, - рассказал Рустам Журсунов.

По данным главного прокурора области Жандоса Умиралиева, в области защищены права 14 тысяч предпринимателей области на сумму более 800 миллионов тенге.
– Прокуратура всегда защищала и будет защищать права предпринимателей. Здесь важная роль наряду с прокуратурой принадлежит именно государственным и контролирующим органам, в обязанность которых входит создавать все благоприятные условия для развития бизнеса и поддержки всех их начинании. Это и земля, это и кредиты, субсидии, закупки, равномерный доступ ко всем государственным ресурсам и услугам. К сожалению, в вопросах поддержки бизнеса всё ещё есть недочёты, это административные барьеры, сложные процедуры. Так, только для открытия простого ларька фаст-фуда требуется выполнить более 30 условий и процедур согласования (технических, СЭС, ЧС, ДГД, ГАСК и т.д.). Сегодня эти устаревшие нормы лежат бременем на частных предпринимателях, которые вместо непосредственной работы годами заняты собиранием документов. Поэтому многие оказывают такие услуги «на дому»: выпечка, кулинария, ателье, ремонта бытовой, авто и мототехники. При этом их бизнес не развивается и скован адмбарьерами, а порой и абсурдными нормами, и правилами, - заявил Жандос Умиралиев.
Заместитель прокурора ЗКО Мади Сарпеков говорит, что госорганы необоснованно плановыми и внеплановыми проверками беспокоили около тысячи добросовестных предпринимателей, причём большинство ревизий проводят сотрудники ЧС и санврачи.
– Сотрудники ДЧС запланировали необоснованные проверки в семи предприятиях области, они были пресечены. Городское управление СЭС проверяло одно и то же предприятие 13 раз, тогда как такие проверки нужно проводить лишь один раз в году. Не уменьшаются и проверки в органах государственных доходов. Мы выявили необоснованные проверки более тысячи иностранных предпринимателей, которые перевозят груз. С трудностями сталкиваются и начинающие бизнесмены. Так, сотрудники органов занятости и соцпрограмм, не имея полномочия, проверяли целевое использование средств, полученных в рамках государственной программы новых бизнес-идей, - рассказал Мади Сарпеков.
В завершении форума была подписана совместная Дорожная карта по защите бизнеса на 2022-2023 годы, в которую включили вопросы по решению системных проблем бизнеса, в частности в сфере кредитования, земельных отношении, государственных закупок, пресечения фактов необоснованного преследования предпринимателей и втягивания их в орбиту уголовного судопроизводства, а также других направлении.