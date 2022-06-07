Седьмого июня во Дворце культуры «Атамекен» состоялся форум по предпринимательству «Поддержим бизнес вместе», на котором приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов и зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров. Встречу организовала прокуратура региона.

Омбудсмен по правам бизнеса Рустам Журсунов отметил, что от предпринимателей страны в 2021 году поступило 4 198 жалоб, 41% из которых удалось решить в пользу бизнесменов.

– Из года в год лидерами по открытым вопросам остаются проблемы в сфере земельных отношений, строительства, закупки и налоговые вопросы. Сейчас мы совместно с органами прокуратуры ведём активную работу, приоритетом является ограждение бизнеса от вовлечения в орбиту уголовного преследования. По итогам прошлого года по экономическим правонарушениям в отношении бизнесменов возбуждено 1 707 дел, в 2015 году эта цифра составляла 7 800. Мы видим снижение в разы. По реабилитирующим обстоятельствам закрыты 444 дел. Есть экологические правонарушения, правонарушения на транспорте, коммерческие споры, таких составов 76. В прошлом году по этим вопросам возбуждено 52 тысячи правонарушений, осуждено 3 800 людей, - рассказал Рустам Журсунов.

– Прокуратура всегда защищала и будет защищать права предпринимателей. Здесь важная роль наряду с прокуратурой принадлежит именно государственным и контролирующим органам, в обязанность которых входит создавать все благоприятные условия для развития бизнеса и поддержки всех их начинании. Это и земля, это и кредиты, субсидии, закупки, равномерный доступ ко всем государственным ресурсам и услугам. К сожалению, в вопросах поддержки бизнеса всё ещё есть недочёты, это административные барьеры, сложные процедуры. Так, только для открытия простого ларька фаст-фуда требуется выполнить более 30 условий и процедур согласования (технических, СЭС, ЧС, ДГД, ГАСК и т.д.). Сегодня эти устаревшие нормы лежат бременем на частных предпринимателях, которые вместо непосредственной работы годами заняты собиранием документов. Поэтому многие оказывают такие услуги «на дому»: выпечка, кулинария, ателье, ремонта бытовой, авто и мототехники. При этом их бизнес не развивается и скован адмбарьерами, а порой и абсурдными нормами, и правилами, - заявил Жандос Умиралиев.

– Сотрудники ДЧС запланировали необоснованные проверки в семи предприятиях области, они были пресечены. Городское управление СЭС проверяло одно и то же предприятие 13 раз, тогда как такие проверки нужно проводить лишь один раз в году. Не уменьшаются и проверки в органах государственных доходов. Мы выявили необоснованные проверки более тысячи иностранных предпринимателей, которые перевозят груз. С трудностями сталкиваются и начинающие бизнесмены. Так, сотрудники органов занятости и соцпрограмм, не имея полномочия, проверяли целевое использование средств, полученных в рамках государственной программы новых бизнес-идей, - рассказал Мади Сарпеков.

По данным главного прокурора области Жандоса Умиралиева, в области защищены права 14 тысяч предпринимателей области на сумму более 800 миллионов тенге.Заместитель прокурора ЗКО Мади Сарпеков говорит, что госорганы необоснованно плановыми и внеплановыми проверками беспокоили около тысячи добросовестных предпринимателей, причём большинство ревизий проводят сотрудники ЧС и санврачи.В завершении форума была подписана совместная Дорожная карта по защите бизнеса на 2022-2023 годы, в которую включили вопросы по решению системных проблем бизнеса, в частности в сфере кредитования, земельных отношении, государственных закупок, пресечения фактов необоснованного преследования предпринимателей и втягивания их в орбиту уголовного судопроизводства, а также других направлении.