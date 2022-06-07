Председатель избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков обещал детально изучить ситуацию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Расписались за меня, сына и внука: жительница Уральска заявила о нарушениях на избирательном участке Речь идёт о ситуации, которая произошла в день республиканского референдума на избирательном участке №478 на базе СОШ №45. Жительница Уральска Галия Темрешова пришла на голосование и обнаружила, что вместо неё уже расписались на бланке о получении бюллетеня. При этом чужие подписи стояли не только возле её фамилии, но и возле фамилий её сына и внука, которые вовсе не ходили на голосование. Председатель избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков сообщил, что письменное заявление о таком нарушении не поступало.
– Мы городской избирательной комиссии уже дали поручение найти Галию Темрешову, хотим переговорить лично, случай будет детально разбираться. Никаких подобных указаний не было, кому это нужно? Явка по городу составила 52%, мы дали те данные, какие были. На участках работали порядка двух тысяч наблюдателей, и ни от одного не поступало письменное уведомление о каких-либо нарушениях, - рассказал Гайса Капаков.
По словам спикера, протоколы голосования уже направлены в центральный избирательный комитет и Галие Темрешовой следовало зафиксировать нарушение и писать жалобу в тот же день.