По информации областной прокуратуры, в регионе прошла проверка в сфере субсидирования и кредитования субъектов бизнеса. Государственные гранты предоставляют через региональных координаторов после конкурса. При этом обязательным условием для участия в конкурсе является наличие сертификата о прохождении обучения в рамках программы. Однако предприимчивый житель ЗКО приложил к конкурсу поддельный сертификат, выданный другому человеку. То есть он незаконно принял участие в конкурсе и впоследствии незаконно был признан победителем, получившим государственный грант в размере четырёх миллионов тенге. Прокуратура ведёт досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Подозреваемый во время следствия вину признал и полностью возместил причинённый ущерб государству, и даже заключил процессуальное соглашение.