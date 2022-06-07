Курс под названием «Патриотизм и глобальные компетенции» внедрят с пятого класса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки Иллюстративное фото из архива "МГ" Урок появится уже в предстоящем учебном году.
- Одной из особенностей образовательного процесса в предстоящем учебном году является внедрение в 5-11 классах курса под названием «Патриотизм и глобальные компетенции». Курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коллаборации, коммуникации. Академия отправила проект для ознакомления в региональные методические центры, - сказала президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева на аппаратном совещании.
После утверждения некоторых НПА, связанных с организацией учебного процесса, будут внесены окончательные изменения, а письмо будет направлено для работы в школы. Ранее сообщалось, что трудовое воспитание вернут в школьную программу.