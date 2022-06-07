Республиканский референдум состоялся пятого июня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Представитель Чеченского общества в ЗКО Залина Алиева считает, что референдум был проведён на должном уровне.
- Всё было организованно, избирателям пришедшим впервые на голосование или тем, кто пришёл раньше всех вручали небольшие подарки - презенты. Я считаю, что проголосовать - это долг каждого из нас, мы в ответе за наше будущее и за будущее государства. В части внесения правок в Конституцию, думаю, все внесенные изменения уместны. Были споры и дискуссии по отмене смертной казни, но этим методом наказания давно никто не пользовался, поэтому мы в этом наверняка тоже не нуждаемся. Ведь есть пожизненное заключение, это и должно оставаться высшей мерой наказания, - рассказала Залина Алиева.
Высказался и известный в Уральске юрист Магомед Черкесов.
- Я неоднократно подчеркивал, что правки очень важные, но гораздо важнее, какую интерпретацию они приобретут в последующем законодательстве. Нормы Конституции без законодательства, они не работают. Это в частности касается нашумевшей поправки относительно природных ресурсов, то что они принадлежат народу, при этом права собственности от имени народа будет осуществлять государство. Самое главное как юристы, ученые и правоведы в законотворческом процессе изложат эти нормы. Там много будет законов приниматься и дополняться, - сказал он.
В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса.
По данным экзитпола «СОЦИС-Астана», «за» проголосовало 76.7% опрошенных, «против» - 23.3%. Явка составила 67.5%
Шестого июня в ЦИК сообщили, что по предварительным данным, «за» проголосовали 77.18%, «против»- 18.66%. 2.58% бюллетеней признали недействительными, 1.58% бюллетеней не учли при подсчете голосов, так как были отмечены обе галочки.
В голосовании приняли участие 7 986 293 человека, явка составила 68.06%.
