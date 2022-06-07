- Люди приходили постепенно. Как наблюдатель, я не отметила ни одного нарушения, все прошло согласно регламенту и закону, – рассказала Балжан Жарманова.

- Нарушений за время моего пребывания здесь не было. Люди приходили проголосовать до самого закрытия участка, – отметил наблюдатель.

В ЗКО на избирательных участках присутствовали более двух тысяч наблюдателей, которые отметили спокойную обстановку в ходе голосования. Так, по словам Адильбека Танжарикова, который был наблюдателем от независимой организации «Мұқалмас» на избирательном участке №504, что в школе №9, голосование прошло тихо, спокойно, без провокаций. За ходом голосования на участке, который был расположен в школе-лицее №25, наблюдала представитель от объединения юридических лиц «Гражданский Альянс ЗКО» Балжан Жарманова.Активнее были жители сел. Это отметил наблюдатель от общественного объединения «Жария» Руслан Умбетов, который в день голосования находился на избирательном участке, расположенном в школе села Подстепное Теректинского района ЗКО.Сегодня, седьмого июня, были объявлены окончательные итоги референдума в Казахстане. Так, по данным Центральной комиссии референдума, «за» проголосовали 77.18% участников, против - 18.66%. 1,58% бюллетеней не учли при подсчёте голосов, так как были выбраны оба варианта ответа. 2.58% бюллетеней признали недействительными. Глава ЦКР Нурлан Абдиров объявил, что предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми.