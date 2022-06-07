Казахстанская ассоциация непрерывного образования назвала предложенные МОН меры «репрессивными», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов второго июня сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам
, претендующим на получение госзаказа. На следующий день он написал, что приказ уже подготовлен
Казахстанская ассоциация непрерывного образования в ходе брифинга на площадке Палаты предпринимателей Алматы высказала свою точку зрения о предстоящих изменения. Учредитель КАНО Маржан Ахмеджанова уверяет, что возврат лицензирования не будет работать механизмом качества.
- Минобразования хочет отсеять многие детские сады лицензированием. Готово ли государство сохранить нынешние показатели по охвату детей дошкольным образованием? МСБ в данной сфере и вероятнее всего закроются, тем самым уменьшится охват дошкольным образованием, - говорит Ахметжанова.
Представители бизнеса напомнили, что после становления независимости педагогический состав за хорошим заработком ушёл работать в офисы и магазины. «Возвращали с барахалок» в профессию воспитателей именно частные учреждения, так как могли предложить специалистам достойную зарплату.
Аргумент, возможно, не оспорит и министерство. Асхат Аймагамбетов сам писал, что после отказа от лицензирования вырос охват детей дошкольным образованием.
Ответили в КАНО и на слова министра о фактах рукоприкладства
- Изучив статистику на основе публикаций СМИ, социальных сетей, мы выявили, что такие нарушения, как грубое обращение с детьми, рукоприкладство за период 2020-2022 годов 1,2% приходится на долю государственных дошкольных организаций. На местах эти факты умалчиваются, подкупаются отделами образования, чтобы они не могли попасть в сеть. И 0,1% приходится на долю частных дошкольных организаций. Эти факты зато попадают в СМИ, отсюда и бытует мнение у общества, что виноваты частные сады, - считают в КАНО.
От редакции: опубликовать видео в социальных сетях блогеры и каналы (чаще всего анонимные, на администрацию которых даже не выйти) могут и без разрешения и подтверждения чиновников.
В МОН также говорили о качестве дошкольного образования
, которое должно возрасти с вводом лицензирования.
- Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. А что мы имеем? Педагога с недостаточным профессиональным уровнем в силу многих объективных причин. В стране педагогические вузы готовят кого угодно, только не педагогов. Молодёжь не идёт в педагоги, в воспитатели. Что сделало МОН для привлечения молодёжи в эту профессию? Что сделало государство для поднятия статуса педагога в обществе, кроме введения Закона РК «О статусе педагога», который только на бумаге и закреплен. Разве введение лицензирование решит перечисленные проблемы системы образования? - отвечают в КАНО.
Учредитель организации уверена, что введение лицензирования увеличит количество теневых детских садов
. По её данным, в 2008-2009 годах 47% детских садов вели теневую деятельность, тогда как в 2013-2014 годах после отмены лицензирования показатель снизился до 13%.
- Лицензирование – это ещё один инструмент для коррупционной деятельности. Многие учредители детских садов прямо говорят, что не боятся лицензирования, потому что уверены, что и его получат любыми путями. Казахстанская ассоциация непрерывного образования утверждает, что в системе дошкольного воспитания и обучения сложилось огромное количество нерешённых проблем, которых надо решать не репрессивными методами, а путем анализа ситуации, принимать гармоничные условия для качественного развития этой сферы. Успех процесса дошкольного воспитания и обучения не зависит от введения лицензирования, оно зависит не только от количественного охвата сетью дошкольными организациями, но и от обеспечением их квалифицированными кадрами, повышением качества предоставляемых образовательных услуг, обеспечением их благоустройством, инфраструктурой и достойным финансированием, - заключила Маржан Ахмеджанова.
Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов добавил, что государственные органы должны создавать инфраструктуру и возможность для ведения бизнеса, раз выбрали такой путь развития образования.
- Частное образование решает большую потребность. 15 лет назад в садик было невозможно попасть, в группах было по 50 детей. Сейчас государство должно создать инфраструктуру - это или здания, или земли, кадры, и так далее, - сказал Кошмамбетов.
Обращаясь к предпринимателям, он сказал, что они берут на себя большие риски, заходя в долгосрочный бизнес и справедливо, что они решили озвучить проблемы.
