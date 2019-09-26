Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 сентября в областном акимате состоялось совещание о деятельности проектного офиса "Сапалы жол - адалдык аланы". По словам заместителя руководителя департамента агентства по противодействию коррупции ЗКО Нурдаулета Самета, специальной мониторинговой группой было организовано пять выездов на участки, на которых ведутся строительные работы. – С 10 июня этого года в стране начал свою работу проектный офис "Сапалы жол - адалдык аланы", который направлен на обеспечение гласного и прозрачного контроля на этапе экспертизы качества работ и материалов при строительстве автомобильных дорог. Хочу отметить, что это не проверка, не надзор, а мониторинг именно при строительстве. Наша цель - дисциплинировать поставщиков, которые ведут работу по строительству дорог. Членами специальной мониторинговой группы проведены пять выездов на автомобильные дороги областного масштаба. Первым объектом посещения стал участок до 48 километра автомобильной дороги областного значения Таскала-Аккурай-Болашак-граница РФ. Подрядчиком является ТОО "Uniserv". В момент укладки мелкозернистой асфальтобетонной смеси не ведется оперативный контроль со стороны службы контроля качества заказчика, отсутствовал представитель технадзора. Керны из однослойного асфальтобетонного покрытия на пикетах по коэффициенту уплотнения и водонасыщению не соответствуют требованиям, - рассказал Нурдаулет Самет. Далее члены СМГ выехали на участок автодороги от 48 до 96 километра этой же трассы. Средний ремонт этого участка ведут строители компании ТОО «Армстрой". – На объекте отсутствует исполнительная документация и пикетажная разбивка, в местах технологических сопряжений асфальтобетонного покрытия наблюдаются ощутимые перепады, подгрунтовка выполняется без равномерного распределения битума на поверхность основания, то есть по краям с обеих сторон отсутствует розлив вяжущим, в связи с несоблюдением технологии ухода за готовым слоем, устроенное основание находится в рыхлом виде, - сообщил Нурдаулет Самет. При ремонте автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин подрядная организация ТОО «Ануш құрылыс» также допустила нарушения. На кромке покрытия местами были дефекты вследствие механического повреждения, дорога была не ровной. Во время ремонта автомобильных дорог Большой Чаган–Переметное–Вечный и Шынгырлау-Лубен-Лебедевка члены СМГ нарушений не выявили. Стоит отметить, что дефекты технологического характера и в последующем из-за них могут начаться разрушения и появятся ямы. Присутствовавшие на совещании представители подрядной организации уверили, что в данный момент замечания устраняются, и в ближайшее время они предоставят необходимую документацию о проделанной работе. По итогам совещания было решено направлять факты о нарушении в управление государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО для привлечения виновных к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.