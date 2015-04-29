Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО общая продолжительность жизни выросла почти на 7 лет

Иллюстративное фото с сайта www.doverie.org В ЗКО продолжительность жизни за последние два года выросла почти на 7 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. Так, если к концу 2012 года этот показатель составлял 63,63 года, то в 2014 году продолжительность жизни по области выросла до 70,57 года. Этот показатель является наиболее высоким за последние 5 лет. Кроме того, пресс-служба управления здравоохранения ЗКО сообщает, что в регионе наблюдается снижение общей смертности на 5%. Так, например, к концу прошлого года показатель смер
Дана Рахметова
В ЗКО общая продолжительность жизни выросла почти на 7 лет
Иллюстративное фото с сайта www.doverie.org
Иллюстративное фото с сайта www.doverie.org
 Иллюстративное фото с сайта www.doverie.org В ЗКО продолжительность жизни за последние два года выросла почти на 7 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. Так, если к концу 2012 года этот показатель составлял 63,63 года, то в 2014 году продолжительность жизни по области выросла до 70,57 года. Этот показатель является наиболее высоким за последние 5 лет. Кроме того, пресс-служба управления здравоохранения ЗКО сообщает, что в регионе наблюдается снижение общей смертности на 5%. Так, например, к концу прошлого года показатель смертности на 1000 человек снизился с 9,34% до 8,84%. В данном случае учитывались такие показатели, как смертность от травм, несчастных случаев и отравлений, злокачественных новообразований, туберкулеза, БСК и младенческой смертности. В целом в рейтинге по данным показателям ЗКО занимает среднее 8 место (младенческая смертность - 5 место; смертность от туберкулеза - 5 место; заболеваемость туберкулезом - 5 место; распространенность ВИЧ-инфекции - 6 место; общая смертность, смертность от травм, смертность от БСК, смертность от ЗНО, материнская смертность - 10 место).

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article