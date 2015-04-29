В ЗКО общая продолжительность жизни выросла почти на 7 лет

Иллюстративное фото с сайта www.doverie.org В ЗКО продолжительность жизни за последние два года выросла почти на 7 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО. Так, если к концу 2012 года этот показатель составлял 63,63 года, то в 2014 году продолжительность жизни по области выросла до 70,57 года. Этот показатель является наиболее высоким за последние 5 лет. Кроме того, пресс-служба управления здравоохранения ЗКО сообщает, что в регионе наблюдается снижение общей смертности на 5%. Так, например, к концу прошлого года показатель смер