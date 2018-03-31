В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщил директор РГП "Казгидромет" по ЗКО Нуржан ШИЯП на заседании противопаводкового штаба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Нуржана ШИЯПА, 30 марта с центрального аппарата РГП "Казгидромет" пришло сообщение о штормовом предупреждении. - В ЗКО в период с 31 марта по 6 апреля в связи с формированием талого стока и повышением температуры воздуха возможно ослабление льда, заторы и возможные подъемы уровня воды, - заявил Нуржан ШИЯП.