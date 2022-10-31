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Социум

В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», первого ноября на востоке ЗКО ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере области возможен гололёд. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды - дождь, снег, туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается дождь с переходом в снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью +1..+3
Дана Рахметова
В ЗКО объявлено штормовое предупреждение
По данным «Казгидромета», первого ноября на востоке ЗКО ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере области возможен гололёд. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды - дождь, снег, туман, гололёд и усиление ветра.
  • В Уральске ожидается дождь с переходом в снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер д0 20 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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