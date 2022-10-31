В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», первого ноября на востоке ЗКО ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере области возможен гололёд. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды - дождь, снег, туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается дождь с переходом в снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью +1..+3