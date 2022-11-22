- 10 ноября с АО «СНПС-Актобемунайгаз» дополнительно выделено 504 тонны газа, 16 ноября - 468 тонн. В общей сложности 972 тонны, - пояснили в управлении энергетики области.Тем не менее в области наблюдается дефицит газа. На некоторых заправках, как и прежде, реализация газа только по талонам, где-то его нет. В управлении заверили, что из 107 АГЗС, 72 заправки реализуют газ за денежный расчет. Напомним, 14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускали только по талонам, а на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК его не было вовсе. 15 ноября сообщили, что в ЗКО осталось 200 тонн газа. Причиной стал плановый ремонт АНПЗ. 16 ноября в ЗКО начал поступать дополнительный объём газа. А поэтапный запуск установок АНПЗ планируется с 23 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В ЗКО осталось 340 тонн газа
Сейчас очередей на АГЗС не наблюдается. Тем не менее на некоторых заправках газа нет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, ТОО «Жаикмунай» (в Уральске) дополнительно выделил региону 400 тонн. С восьмого ноября они ежедневно отгружают не менее 60 тонн газа. И это на обменной основе - после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полный режим, их возместят. - 10 ноября с АО «СНПС-Актобемунайгаз» дополнительно выделено 504 тонны газа, 16 ноября - 468 тонн. В общей сложности 972 тонны, - пояснили в управлении энергетики обл