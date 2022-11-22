В ЗКО осталось 340 тонн газа

Сейчас очередей на АГЗС не наблюдается. Тем не менее на некоторых заправках газа нет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, ТОО «Жаикмунай» (в Уральске) дополнительно выделил региону 400 тонн. С восьмого ноября они ежедневно отгружают не менее 60 тонн газа. И это на обменной основе - после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полный режим, их возместят. - 10 ноября с АО «СНПС-Актобемунайгаз» дополнительно выделено 504 тонны газа, 16 ноября - 468 тонн. В общей сложности 972 тонны, - пояснили в управлении энергетики обл