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Социум

В ЗКО откопали прародителя динозавров

В Уральске презентовали уникальную находку юных геологов Зеленовской районной станции юных туристов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Весной 2016 года школьники проводили исследования пластовых пород неподалеку от поселка Погодаево. Неожиданно один из юных туристов наткнулся на необычные предметы. Как оказалось, это были останки древнего динозавра, возраст которого составляет 150 миллионов лет. Антон Рублевский до сих пор не может поверить, что стал первым, кто увидел кости уникального доисторического животного. - Сначала я подумал, что это белый камень. Но оказалось, что это останк
gorod
В ЗКО откопали прародителя динозавров
В Уральске презентовали уникальную находку юных геологов Зеленовской районной станции юных туристов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Весной 2016 года школьники проводили исследования пластовых пород неподалеку от поселка Погодаево. Неожиданно один из юных туристов наткнулся на необычные предметы. Как оказалось, это были останки древнего динозавра, возраст которого составляет 150 миллионов лет. Антон Рублевский до сих пор не может поверить, что стал первым, кто увидел кости уникального доисторического животного. - Сначала я подумал, что это белый камень. Но оказалось, что это останки ихтиозавра. Мы сразу же начали копать дальше. И мне снова повезло. Я обнаружил гигантскую кость весом не меньше двух килограммов, - рассказал член кружка юных геологов Антон Рублевский. Руководитель кружка Ольга Субботина отметила, что останки древнего динозавра были очень хрупкие. Поэтому было принято решение - дальнейшие работы проводить под руководством специалиста известного российского палеонтолога, кандидата геолого-минералогических наук Владимира Ефимова. Он имел опыт в реконструкции скелетов древних животных. - Этот ихтиозавр был хищником, его размер составлял порядка семи метров в длину. Мы его назвали "Казахстанозавр Субботини" в честь страны, где он был найден и научного руководителя юных туристов. Мы находили останки динозавров на территории России. Но выяснилось, что ихтиозавр из ЗКО еще более древний. Он является прародителем ранее найденных динозавров. Это первая подобная находка на территории Казахстана. Сейчас решается вопрос о проведении дальнейших раскопок на этом месте, - заявил Владимир Ефимов. Ученый из России выразил надежду, что данная находка послужит толчком для создания в Уральске музея палеонтологии. Благо уникальная находка имеет большое научное значение.
Руслан АЛИМОВ
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