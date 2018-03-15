В ЗКО откопали прародителя динозавров

В Уральске презентовали уникальную находку юных геологов Зеленовской районной станции юных туристов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Весной 2016 года школьники проводили исследования пластовых пород неподалеку от поселка Погодаево. Неожиданно один из юных туристов наткнулся на необычные предметы. Как оказалось, это были останки древнего динозавра, возраст которого составляет 150 миллионов лет. Антон Рублевский до сих пор не может поверить, что стал первым, кто увидел кости уникального доисторического животного. - Сначала я подумал, что это белый камень. Но оказалось, что это останк