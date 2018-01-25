В ЗКО открыли новую школу для переселенцев из Березовки и Бестау

Сегодня, 25 января, в поселке Аралтал открылась СОШ №8, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, школа построена с соблюдением всех современных стандартов и рассчитанна на 300 учащихся. Она оснащена спортивными залами, столовой, лабораториями и мастерскими, а также отведены специальные кабинеты под мини-центр. На торжественном открытии школы принял участие заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Он поздравил учителей, родителей и учеников с таким значимым событием. -Мы благодаря знаниям и образованию можем надеяться на дальнейшее развитие наш