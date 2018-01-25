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Происшествия

В ЗКО открыли новую школу для переселенцев из Березовки и Бестау

Сегодня, 25 января, в поселке Аралтал открылась СОШ №8, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, школа построена с соблюдением всех современных стандартов и рассчитанна на 300 учащихся. Она оснащена спортивными залами, столовой, лабораториями и мастерскими, а также отведены специальные кабинеты под мини-центр. На торжественном открытии школы принял участие заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Он поздравил учителей, родителей и учеников с таким значимым событием. -Мы благодаря знаниям и образованию можем надеяться на дальнейшее развитие наш
Кристина Кобина
В ЗКО открыли новую школу для переселенцев из Березовки и Бестау
Сегодня, 25 января, в поселке  Аралтал открылась СОШ №8, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, школа построена с соблюдением всех современных стандартов и рассчитанна на 300 учащихся. Она оснащена спортивными залами, столовой, лабораториями и мастерскими, а также отведены специальные кабинеты под мини-центр. На торжественном открытии школы  принял участие заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Он поздравил учителей, родителей и учеников с таким значимым событием. -Мы благодаря знаниям и образованию можем надеяться на дальнейшее развитие нашей страны, - отметил  Габидолла ОСПАНКУЛОВ. - За прошлый год по области было построено 24 объекта образования, и только за январь этого года введено в эксплуатацию две школы. Напомним, что все жители сел Березовка и Бестау переселены, они обеспечены новым жильем и материальной компенсацией. Для детей построены школа и детский сад.
Фото предоставлено пресс-службой акимата ЗКО
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