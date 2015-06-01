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Социум

В ЗКО открыли православную церковь

1 июня в селе Бурлин состоялось открытие православной церкви, которую освятил архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. Строительство храма началось в 2010 году. Тогда была выделена земля под строительство, оформлены соответствующие бумаги и получено благословение архиерея. Храм строился на пожертвования людей и при поддержке аксайских бизнесменов. Все они получили из рук архиепископа Уральского и Актюбинского Антония благодарственные письма. Таким же письмом был отмечен и аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ. Для жителей села открытие церкви стало значимым событием. Еще в начале прошл
gorod
В ЗКО открыли православную церковь
1 июня в селе Бурлин состоялось открытие православной церкви, которую освятил архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.
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hram (2)
 Строительство храма началось в 2010 году. Тогда была выделена земля под строительство, оформлены соответствующие бумаги и получено благословение архиерея. Храм строился на пожертвования людей и при поддержке аксайских бизнесменов. Все они получили из рук архиепископа Уральского и Актюбинского Антония благодарственные письма. Таким же письмом был отмечен и аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ. Для жителей села открытие церкви стало значимым событием. Еще в начале прошлого столетия в Бурлине был храм, но в 20-е годы прошлого столетия его закрыли, а позже и вовсе снесли. - Когда встал вопрос о том, в честь какого события будет освящен новый храм, думали о том, чтобы дать ему название прежней церкви. Но, оказалось, даже старожилы не помнят, как она называлась. Было решено назвать новый приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поскольку в сентябре, когда отмечается этот праздник, началось строительство церкви, - рассказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Аксай протоиерей Димитрий НОСКОВ. В новом храме пока нет постоянного священника – службы в нем по праздникам будет совершать духовенство Аксая и Уральска.
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церковь открытие

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