В ЗКО открыли православную церковь

1 июня в селе Бурлин состоялось открытие православной церкви, которую освятил архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. Строительство храма началось в 2010 году. Тогда была выделена земля под строительство, оформлены соответствующие бумаги и получено благословение архиерея. Храм строился на пожертвования людей и при поддержке аксайских бизнесменов. Все они получили из рук архиепископа Уральского и Актюбинского Антония благодарственные письма. Таким же письмом был отмечен и аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ. Для жителей села открытие церкви стало значимым событием. Еще в начале прошл