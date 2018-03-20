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Происшествия Социум

В ЗКО открыли трассу

20 марта трасса Уральск-Атырау была закрыта из-за гололедицы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трасса республиканского значения Уральск-Атырау была закрыта из-за ухудшения погодных условий. - Трассу открыли, движение автотранспорта возобновлено, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, 18 марта в ЗКО была плюсовая температура и шел дождь. 19 марта столбик термометра опустился до 18 градусов мороза. На дорогах образовалась гололедица.
Кристина Кобина
В ЗКО открыли трассу
 20 марта трасса Уральск-Атырау была закрыта из-за гололедицы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трасса  республиканского значения Уральск-Атырау была закрыта из-за ухудшения погодных условий. - Трассу открыли, движение автотранспорта возобновлено, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, 18 марта в ЗКО была плюсовая температура и шел дождь. 19 марта столбик термометра опустился до 18 градусов мороза. На дорогах образовалась гололедица.
трасса

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