Трассы были открыты в связи с улучшением погодных условий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО из-за метели закрыли автодорогу 11 февраля с 15.30 по данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» в связи с улучшением погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения Уральск-Атырау 189-492 км и Самара-Шымкент 265-526 км для всех видов автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, трассы были закрыты 11 февраля в 13.30 из-за ухудшения погодных условий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.