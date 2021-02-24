Автодороги были открыты 24 февраля в 16.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за дождя и гололеда в ЗКО закрыли трассы Иллюстративное фото из архива "МГ" - 24 февраля с 16.00, по данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», в связи с улучшением погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения Атырау-Уральск (г. Уральск - до границы Атырауской области), Чапаево-Жалпактал-Казталовка (п. Чапаево - до гр. РФ) и Подстепное-Фёдоровка-гр. РФ (п. Подстепное  -п. Бурлин) для всех видов автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, трассы по всем направлениям были закрыты в ЗКО вчера, 23 февраля, из-за сильной метели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  